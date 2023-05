Neue Sportart kennenlernen Ein Schnuppertag auf dem Golfplatz Mettmann

Golfspiel ist elitär und nur etwas für Snobs? Regelmäßig öffnen die Mitglieder und Verantwortlichen des Golfclub Mettmann ihre Türen, um Interessierte und Neugierige einzuladen, das Clubleben kennenzulernen. Sonntag, 21. Mai, steht wieder einer der sogenannten Schnuppertage an. Auch um zu zeigen, was es mit dem von Nichtkennern als „Spaziergang am Stock nach Regeln“ tatsächlich auf sich hat und welche sportlichen Aspekte sich hinter „Golfen“ verbergen.