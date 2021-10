Bürgerverein Metzkausen : 1. Stammtisch nach Coronapause

Metzkausen Nach 18 Monaten Zwangspause kam erstmalig der Bürgerverein Metzkausen beim Stammtisch ins Gespräch. Topthema: Der Ausbau des Quartiers mit Glasfaser. Denn das ist schneller als DSL und Internet übers Fernsehkabel.

Mehr als 200 Besucher nutzten jetzt den ersten Stammtisch des Bürgervereins Metzkausen, der erstmalig nach 18 monatiger Coronazwangspause durchgeführt wurde. Sie alle kamen, um sich über das Topthema „Glasfaseranschlüsse in Metzkausen“ zu informieren.

Etwa 2650 Haushalte im Quartier haben die Chance, einen schnellen Glasfaseranschluss ohne Verlegekosten zu erhalten. Um zu erklären, wie das funktioniert, hatte der Bürgerverein Metzkausen eingeladen. Das Interesse war riesig, unter Einhaltung der 3G-Regeln strömten die Gäste in die Aula des Heinrich-Heine-Gymnasiums, um Serpil Durmaz, die Projektleiterin der Deutschen Glasfaser, zuzuhören. Sie erläuterte die Details und brachte eine frohe Kunde mit. Bislang sah die Vereinbarung zwischen der Stadt Mettmann und der Deutschen Glasfaser vor, dass sich 40 Prozent der Haushalte vorab für einen Wechsel entscheiden müssen. Durch geschicktes Verhandeln hat die Stadt die Quote nun auf 33 Prozent senken können.

Wird diese Zahl an Interessenten erreicht, werden neue Glasfaserleitungen vom Internet-Knoten in Düsseldorf nach Metzkausen für die Bürger kostenfrei verlegt und dort von einem zentralen Verteiler an alle interessierten Haushalte geführt. Jeder Haushalt erhält eine eigene, zweiadrige Glasfaserleitung, die unter den Gehwegen bis zum Grundstück geführt wird. Unterirdisch erfolgt dann die Verlegung bis zum Haus, wo das Kabel über eine Bohrung nach Innen geführt wird.