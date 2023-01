Wintereinbruch in Mettmann,Wülfrath und Erkrath Schnee sorgt für Chaos auf den Straßen

Die Flocken führten zwar zu vielen Unfällen in den Städten. Doch der Schnee hat auch schöne Seiten. Die Puderschicht in Verbindung mit der klirrenden Kälte sorgt für hübsche Impressionen und bei Kindern vor allem für Freude und Spaß. An dieser Stelle sind Sie gefragt, lieber Leser. Schicken Sie uns Ihre schönsten Winteraufnahmen aus Mettmann, Wülfrath und Erkrath per E-Mail an unsere Adresse mettmann@rheinische-post.de zu. Eine Auswahl der besten Winter- und Schneefotos wird sowohl in der Printausgabe als auch auf der RP-Homepage veröffentlicht.