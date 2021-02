Mettmanner Feuerwehr im Einsatz : Wirtschaftlicher Totalschaden nach Scheunenbrand

Foto: Feuerwehr Mettmann

Mettmann Aus bisher unbekanntem Grund fing ein etwa 2500 Quadratmeter großer Scheunenkomplex in Metzkausen Feuer. Bei dem Brand in der Nähe der Sportanlage Am Pfennig kamen keine Personen zu Schaden, aber einige in der Scheune abgestellte Fahrzeuge. Darunter befanden sich Oldtimer und Motorräder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schon aus weiter Entfernung verhießen Rauchschwaden und loderndes Feuer nichts Gutes. Bereits in den frühen Morgenstunden zum Valentinssonntag musste die Feuerwehr Mettmann zu einem Scheunenbrand an der Adresse „Bülthausen“ ausrücken.

Vor Ort angekommen stellten die ersten Einsatzkräfte des Großaufgebots fest: die etwa 2500 Quadratmeter große Scheune brannte in voller Ausdehnung. Umgehend wurden die Löscharbeiten eingeleitet, was sich zunächst als echte Herausforderung entpuppte. Denn in unmittelbarer Nähe zum Brandort gibt es zwar einen Löschteich. Der allerdings war zugefroren, also mussten die Feuerwehrleute zunächst ein Loch ins Eis schlagen, um dann Wasser entnehmen zu können. Parallel hierzu wurden Schläuche zu einem Hydranten verlegt.