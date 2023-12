Leben in Mettmann Mettmann schaut laut Umfrage eher skeptisch in die Zukunft

Wenn es nach dieser Umfrage geht, sind die Einwohner von Mettmann eher skeptisch, sobald sie in die Zukunft blicken. Auf die Frage, ob die Lebensqualität in Mettmann in fünf Jahren besser oder schlechter sein wird als heute, antworteten sechs von zehn Befragten mit eher schlechter oder viel schlechter. Während ein Viertel mit „unverändert“ votierte, meinen knapp 13 Prozent, dass die Lebensqualität in Mettmann in fünf Jahren eher besser oder sogar viel besser sein wird.