Handel in der Kreisstadt Wer hat das schönste Schaufenster in Mettmann ?

An diesem Samstag, 13. Mai, bleiben die meisten Geschäfte in der Innenstadt außerdem ausnahmsweise bis 16 Uhr geöffnet und bieten so am Tag vor dem Muttertag die Gelegenheit, länger und in aller Ruhe einzukaufen und noch ein passendes Geschenk zu entdecken. Für eine leckere Stärkung wird ein kleiner Food-Truck in der Fußgängerzone stehen, der Crêpes und Galettes (bretonische Buchweizenpfannkuchen) anbietet. Der Startschuss zum Schaufenster-Wettbewerb fällt am Samstag, 13. Mai. Bis Mittwoch, 31. Mai, können die Bürgerinnen und Bürger abstimmen, welches Schaufenster ihnen am besten gefällt. Dies geht ganz einfach mittels eines QR-Codes, der von Plakaten und Flyern in den teilnehmenden Geschäften oder auf der Homepage (www.mettmann.de/schaufenster-wettbewerb) abgescannt werden kann. Dort gibt es auch eine Übersicht und einen Lageplan aller Geschäfte, die an dem Wettbewerb teilnehmen. Über einen Besuch und eine Stimme freuen sich: Art Reisen, Bella Moden, Bergemann Lederwaren, Berghöfer Optic, Biber Apotheke, Blumenhaus Speck, Buchhandlung Rüger, Frieda’s, Hoffstaedter Modehaus, Ingrids Mode, Katjas Cosmetics & Nails, Landseife, Leonidas, Miss Fox, Sonnentanz und die Stern-Apotheke.