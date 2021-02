Kostenpflichtiger Inhalt: Umbau des Sportplatzes am Heine-Gymnasium Mettmann : 750.000 Euro für neuen Kunstrasenplatz

Inzwischen alt und verschlissen, soll das Heine-Gymnasium einen neuen Kunstrasenplatz bekommen. Foto: Hüskes, Achim (achu)

Mettmann Die Wettkampfanlage am Heinrich-Heine-Gymnasium in Metzkausen soll saniert werden. Dafür wurden Fördermittel aus dem Programm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ beantragt. Bei positivem Bewilligungsbescheid soll in der zweiten Jahreshälfte erneuert werden.