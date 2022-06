Rekordergebnis in Mettmann : Mettmanner radeln dreieinhalb Mal um die Welt

Mettmann Radeln ist gut fürs Klima. 21 Tage konnten Mettmanner jetzt im Wettbewerb treten und damit positive Spuren hinterlassen. Die Ergebnisse in den Einzel- und Mannschaftswertungen können sich sehen lassen.

Liegt es an der Energiekrise, am neuen Umweltbewusstsein oder an der Liebe zur Natur? So viele Kilometer wie diesmal hat die Stadt bisher noch nicht in drei Wochen zusammengeradelt. Mit 138.040 Kilometern – im Vorjahr waren es noch 107.957 Kilometer – haben die Mitmachenden beim 5. Stadtradeln bis Ende Mai nicht nur einen neuen Stadtrekord aufgestellt. Auch kreisweit konnten sie sich behaupten und landeten hier hinter Ratingen und Velbert auf dem Treppchen. Die erradelten Kilometer würden ausreichen, fast dreieinhalb Mal um die Welt zu kommen.