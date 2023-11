Politik in Mettmann Hält sich das alte Hallenbad über Wasser?

Mettmann · Am Mittwoch wird im Planungsausschuss die nächste Diskussionsrunde über das Hallenbad in Mettmann eröffnet. Bislang standen die Zeichen auf eine kostspielige Sanierung. Nun scheint ein Neubau gar nicht so viel teurer zu sein.

13.11.2023 , 16:00 Uhr

Bereits im Jahr 2019 wurde das Hallenbad für einen Millionenbetrag saniert. Im Vordergrund: Badleiter Frank Fritsch. Foto: Stadt Mettmann

Von Dirk Neubauer