Schullandschaft Mettmann Verwaltung informiert über Standort Auf dem Pfennig

Der Standort Auf dem Pfennig ist möglich geworden, weil die Stadt Flächen von Privat ankaufen konnte und noch weitere Flächen kaufen wird. „Wir kommen zum ersten Mal seit Jahrzehnten in die Vorderhand, was die Bevorratung und Entwicklung von Flächen angeht“, sagte Tobias Janseps. Zur Entwicklung der Flächen westlich der Hasseler Straße gehört auch die Sanierung des Stubbenhäuser Baches. Ohne diese ist dort nichts möglich. Den Schulbau betrifft das nicht, aber auch er muss entwässerungstechnisch geplant und an das vorhandene Regenrückhaltebecken angepasst werden. An der Südostspitze von Metzkausen soll außerdem ein neues Nahversorgungszentrum entstehen. „Es wird einen Supermarkt und weitere Läden geben, mit Wohnungen in den Obergeschossen. Die Investoren stehen schon Schlange“, versichert Tobias Janseps.