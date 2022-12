Rückblick in Mettmann Das war das Jahr 2022 – in den wichtigstens Augenblicken

Was bleibt vom Jahr 2022 in Mettmann? Natürlich viel mehr als diese Momentaufnahmen zwischen dem neuen Höhlenblick-Erlebnisturm am Neanderthal Museum, dem Kampf um bessere Lernbedingungen für Grundschüler, dem Streit um die nie als Flüchtlingsunterkunft bezogene Traglufthalle und ein Autohaus, das zur Feuerwache auf Zeit wird.

Von Dirk Neubauer