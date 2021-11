Schule in Mettmann : Rote Karte für Mobbing und Hass im KHG

METTMANN Für die Schüler und Lehrer des Konrad-Heresbach-Gymnasiums ist es mehr als bloß ein Schild: Couragiert wollen sie gemeinsam gegen Rassismus und Diskriminierung in den Klassen und auf dem Schulhof vorgehen.

Eine besondere Auszeichnung, die sowohl den Schülern als auch dem Lehrerkollegium sehr wichtig ist, erhielt jetzt das Konrad-Heresbach-Gymnasium, KHG. Armin Römer, Leiter des Kreisintegrationszentrums, überreichte die Urkunde „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ an die Schülersprecherin des KHG. Bei dem Termin betonte Römer, dass sich das Gymnasium durch verschiedene Aktionen für diese Auszeichnung qualifiziert habe und sich die Schulgemeinschaft in einer geheimen Wahl mit deutlicher Mehrheit für die Leitidee „Schule ohne Rassssimus“ ausgesprochen habe.

Zugleich mahnte Armin Römer an, dass das Eintreten gegen Rassismus und anderen Benachteiligungen in der Gesellschaft ein ständiger Prozess sein müsse und die Schüler und Lehrer des KHG auch in Zukunft aufgerufen seien, den einmal eingeschlagenen, positiven Weg weiterzugehen. Der stellvertretrende Schulleiter des Heresbach-Gymnasiums, Jens Teller, bedankte sich für die Auszeichnung und machte deutlich, dass dies eine wichtige Auszeichnung für alle Schüler des KHG, vor allem aber für die Schülervertretung, SV, sei. Die sei federführend an der Vorbereitung der Aktionen beteiligt gewesen sei. Teller dankte den SV-Lehrern Carolin Velsink und Alexander Engel für ihr großes Engagement. Beide Pädagogen hätten die Schülervertretung bei dem Projekt Schüler gegen Rassismus wesentlich begleitet und beraten.

Das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist ein Projekt für alle Schulmitglieder. Es bietet Schülern und Lehrern die Möglichkeit, das Klima an ihrer Schule aktiv mitzugestalten. Und zwar, indem sie sich bewusst gegen jede Form von Diskriminierung, Mobbing und Gewalt wenden. „Schule ohne Rassismus“ ist das größte Schulnetzwerk in Deutschland. Ihm gehören über 3000 Schulen an. Sie werden von mehr als zwei Millionen Schülern besucht. Unterstützt werden die Schüler und Pädagogen dabei von mehr als 100 Koordinierungsstellen und rund 400 außerschulischen Kooperationspartnern.

Die Schülervertreter wiesen am Rande der Veranstaltung darauf hin, dass nicht alle von ihnen eigentlich geplanten Aktionen so durchgeführt werden konnten, wie gedacht. Die Corona-Pandamie erwies sich auch in dieser Angelegenheit als großer Bremser. „Wir haben aber beispielsweise am KHG einen Toleranztag durchgeführt. Dort gab es für die einzelnen Jahrgangsstufen des Gymnasiums verschiedene Projekte, Aktionen und Vorträge, in denen Themen wie beispielsweise die weltweite Protestbewegung Black Lives Matter, der Rechtextremismus – auch in Mettmann – oder die ausgrenzende, feindliche Haltung gegenüber anderen Religionen, wie etwa dem Judentum, behandelt wurden. Bei dem Projekt Antisemitismus arbeitete die SV mit den Schülern des Metmanner Berufskollegs zusammen, da dort ein ähnliches Projekt durchgeführt wurde.