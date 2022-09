Rotary Club in Mettmann : Diese Pyramide ist ausschließlich für Kinder gebaut

Der Rotary Club Mettmann hat derSchule im Neanderland ein Klettergerüst gespendet. Foto: Rotary

Mettmann Das alte Klettergerüst war unsicher geworden. Der Rotary Club Mettmann wollte der Schule im Neanderland helfen. Aus diesen Zutaten wurde eine Erfolgsgeschichte.

Die Schule im Neanderland hat eine neue Kletterpyramide. Vertreter der Schulleitung und des Rotary Clubs Mettmann konnten das Spielgerät jetzt offiziell einweihen. Ein altes Klettergerüst auf dem Schulhof des damaligen Förderzentrums West wackelte und musste entfernt werden. Der Rotary Club Mettmann bot an, für Ersatz zu sorgen. Anstelle eines neuen Holzgerüstes ergab sich eine nachhaltige Möglichkeit hierzu. An der ehemaligen Schule für Sprachförderung am Peckhaus stand eine Kletterpyramide, die nicht mehr genutzt wurde. Diese wurde geprüft, aufbereitet und an der Schule im Neanderland wieder aufgebaut.

Nachdem im neuen Schuljahr der ungestörte Schulbetrieb wieder möglich ist, dürfen jetzt auch die Kinder der Förderschule diese Kletterpyramide nutzen. Dirk Breuer, stellvertretender Schulleiter und Standortleiter, betont, wie wichtig es gerade für seine Schüler ist, sich in der Pause und am Nachmittag an der frischen Luft bewegen zu können.

Der Rotary Club in Mettmann ist sehr froh über die seit langem bestehende Kooperation mit der Schule im Neanderland, da auch einzelne Räume der Schule gerne vom Club genutzt wird. So ist für den 15. Oktober wieder das traditionelle, öffentliche Wildschweingrillen im Lokschuppen in Erkrath geplant (www.rc-mettmann.de). Die Beilagen hierzu werden wieder in der Schulküche zubereitet.

Lothar Kluba, Präsident des RC Mettmann, freut sich darüber, wie gut sich zwei lokale Institutionen sich unterstützen. Die Kinder haben auf jeden Fall das Kletternetz mit Begeisterung in Beschlag genommen.

(dne)