Verkehr in Mettmann Rot-weiße Sperrpfosten ersetzen kaputte Poller

Dem illegalen Durchgangsverkehr in der Fußgängerzone soll ein Riegel vorgeschoben werden. Das hat der Ausschuss für Strategische Stadtentwicklung beschlossen. Die bisherige, elektrisch versenkbare Polleranlage war in den vergangenen Monaten defekt und am Ende ihrer Lebenszeit. Sie soll durch eine Kombination aus festen, rot-weißen Metallpfosten ersetzt werden, die im Notfall nur durch die Feuerwehr zu öffnen ist.