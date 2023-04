Handel in Mettmann Rose Schlüter übergibt Mettmanner Buchhandlung an Thalia

Auf der deutlich vergrößerten Fläche wird Thalia künftig ein vielseitiges Buchsortiment, eine große Auswahl an Spielen und Spielwaren sowie ausgewählte und zum Teil exklusive Deko- und Geschenkartikel bieten. Darüber hinaus werden innovative digitale Services wie kontaktloses Zahlen über die App-Funktion „Scan & Go“ den Einkauf vereinfachen. Online-Bestellungen können künftig kostenlos in die Thalia Buchhandlung oder an eine Wunschadresse geliefert werden.