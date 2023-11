Politik in Mettmann Rolle rückwärts auf dem Düsselring

Die städtische Notbremse wertet André Bär von der Wählergemeinschaft „Mettmann. Transparent. Unabhängig“ (M.U.T.) als Erfolg für die eigene Öffentlichkeitsarbeit. Bär hatte nicht nur in einer Pressemitteilung auf die radikalen Pläne im Zusammenhang mit den geplanten Radwegen auf dem Düsselring hingewiesen, sondern auch 500 Handzettel an die Anwohner verteilt. Zahlreiche Aushänge entlang des Düsselrings belegen, dass die vor der eigenen Tür ersatzlos wegfallenden Parkplätze und die zu fällenden, teils langjährig gewachsenen Bäume die Anwohner aufgeschreckt haben. Es wird jeweils dazu aufgerufen, am Mittwoch, 15. November, 17 Uhr, die Sitzung des Planungsausschusses im Rathaus zu besuchen. Dort steht das Projekt Düsselring nach Auskunft des Ausschussvorsitzenden Fabian Kippenberg weiterhin auf der Tagesordnung. Allerdings will die Verwaltung am Mittwoch das nun modifizierte Verfahren vorstellen.