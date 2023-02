Gelbe Tonne in Mettmann RMG bittet noch um eine Woche Geduld

Am Sonntag, 12. März, endet die zehnte Kalenderwoche dieses Jahres. Bis dahin will die RMG Rohstoffmanagement GmbH alle Bestellungen und Änderungswünsche für Gelbe Tonnen in Mettmann abgearbeitet haben. Dies erklärte eine Sprecherin des Unternehmens am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion. Der Mittelständler aus dem hessischen Eltville hatte sich bei einer Ausschreibung, gegen die bislang für Verpackungsabfälle zuständige Awista durchsetzen können. Erst Ende September 2022 wurde der Dienstleisterwechsel bekannt. In Mettmann mussten rund 9000 Tonnen neu geliefert werden. Dabei gab es Anlaufprobleme.