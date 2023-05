Nach Entsorgerwechsel im Kreis Mettmann Gelbe Tonnen: RMG arbeitet Reklamationen städteweise ab

„Fehler bei den Katasterunterlagen hin oder her, dies ist ein unzumutbar langer Zeitraum. In der nun beginnenden warmen Jahreszeit werden die Fliegen in Scharen um die gelben Säcke kreisen und somit auch Nachbarn und Passanten belästigen“, befürchtet ein Erkrather. Wülfraths Bürgermeister Rainer Ritsche hatte mit einem Schreiben an die Ausschreibungsführerin, die PreZero Dual, sowie das Umweltministerium NRW und den Landrat des Kreises Mettmann die Problematik weiter bekannt gemacht. Er regte an, für künftige Ausschreibungen den Auftragnehmer zu verpflichten, die bestehenden Tonnen dem neuen Auftraggeber zu überlassen. Das sei rechtlich allerdings nicht möglich, so die PreZero.