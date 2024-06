Mietwohnungen in Mettmann Richtfest im Wohnquartier an der Beethovenstraße

Für die künftigen Mieter werden in zwei Tiefgaragen unter zwei der drei Wohngebäude 46 Stellplätze angelegt. Weitere zehn Stellplätze für Fahrzeuge entstehen laut den Bauplänen südlich der Albert-Kemmann-Straße und an der Wendefläche des Vogelskamps. Für Besucher werden acht Parkplätze angelegt, heißt es in den Projektunterlagen.