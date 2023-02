Handel in Mettmann Rewe verhandelt über den Markt Flurstraße

Nur 30 Stunden nach dem mit Bedauern mitgeteilten Aus für den Rewe-Markt in Mettmann-Süd hat das Unternehmen in einer neuen Mitteilung eine Kehrtwende vollzogen. Jetzt heißt es: „Die Rewe Dortmund steht derzeit mit dem Eigentümer, Vertretern der Stadtverwaltung und der Politik in einem intensiven Austausch zur Planung des Standortes. Dabei wollen wir einen modernen und zukunftsorientierten Markt aufstellen, mit dem wir die Nahversorgung für den Bereich Mettmann-Süd gewährleisten.“ Die Gespräche mit einem Investor seien bereits weit fortgeschritten und befänden sich in der Endphase. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir aufgrund von aktuell laufenden Gesprächen keine weiteren Informationen teilen können.“ Das bedeutet in der Regel: Die notwendigen Verträge sind noch nicht unterschrieben.