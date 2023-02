Handelssterben in Mettmann Rewe-Markt in Mettmann-Süd soll im Herbst geschlossen werden

Der Rewe-Markt Hendricks an der Flurstraße in Mettmann Süd schließt. Dies hat die Rewe Dortmund SE & Co. KG unserer Redaktion auf Anfrage bestätigt. Ein konkreter Schließungstermin stehe zum heutigen Zeitpunkt allerdings noch nicht fest, heißt es in einer E-Mail. Der Standort solle „im Herbst“ dieses Jahres aufgegeben werden. Die Mitarbeiter seien darüber bereits informiert worden. Als Grund nennt das Unternehmen: „Durch den rückläufigen Kundenstrom ist die Rentabilität des Marktes leider nicht mehr gegeben.“