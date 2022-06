Feuerwehr in Mettmann : Hubschrauber holt Schwerverletzten nach Arbeitsunfall

Feuerwehr in Mettmann

Mettmann Eigentlich war es eine Routinetätigkeit: Abladen vom Lastwagen vor einem Discountermarkt am Jubiläumsplatz. Doch daraus wurde am Freitagnachmittag eine dramatische Rettungsaktion. Der der Verunglückte verletzte sich schwer.

Bange Minuten am Freitagnachmittag in Mettmann: Bei einer Routinetätigkeit war es gegen 15.15 Uhr zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Beim Abladen vor einem Discounter-Markt am Jubiläumsplatz hatte sich nach Angaben von Polizei und Feuerwehr Mettmann ein Lastwagenfahrer schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt.