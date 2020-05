Essen und Genuss in Mettmanns Innenstadt : Aus der Ex-Apotheke wird ein Lokal

Essen und Genuss in Mettmanns Innenstadt

Dietmar Fassbach im zukünftigen Bürger & Edelmann an der Freiheitsstraße. Foto: Achim Blazy (abz)

Mettmann Lange stand das Gebäude an der Freiheitstraße leer. Dabei wurde hinter den Kulissen längst an der Idee eines Lokals gearbeitet. Als gastronomisches Konzept setzt Dietmar Fassbach hier seine Idee vom „Bürger & Edelmann“ um.

Barrierefrei für Leute mit Kinderwagen ebenso wie Nutzer eines Rollators zugänglich, soll mit dem morgendlichen Frühstück der Genuss beginnen. Die Mittagskarte ist deutsch-international im Sinne von „cross-over“, wie es neudeutsch heißt, und umfasst Posten wie Himmel un Ääd ebenso wie eine bretonische Fischsuppe oder das Wiener Schnitzel – als saftiges Kalbsfleischstück. „Wir setzen auf Saisonales und Regionales“, verrät Fassbach, dazu hat er bereits „vier Köche eingestellt, einer kommt aus der Sterne-Gastronomie“. In Sachen Wein berät ein Sommelier.

Aber nicht nur hier setzt der Gastronom auf die Mischung aus Know how, Handarbeit sowie pfiffigen Ideen. „Unsere Konditorin absolviert gerade ihre Meisterprüfung“, macht er Appetit auf Macarons und Blechkuchen sowie Eis aus eigener Herstellung, die es ebenso geben soll.

„Im Grunde genommen läuft alles nach Plan“, winkt Dietmar Fassbach Verzögerungen, bedingt durch die Auswirkungen der Corona-Epidemie, ab. Beschäftigt für den Um- und Ausbau, der seit Januar läuft, werden Handwerker aus Mettmann und Umgebung, die beispielsweise Backstein als Mauerwerk gesetzt haben. Hingucker sind ebenfalls die an die Wände gesprühten Graffiti. Die etwa 40 Innenplätze sind auch deshalb schön, weil sie in einem lichtdurchfluteten Raum sind – die Fenster an der Eingangsfront reichen bis zum Boden. Boulevard-Gastronomie soll es ebenfalls geben, allerdings ist noch nicht klar, wie viele Terrassenplätze letztlich entstehen.