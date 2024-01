Nachhaltiges Leben in Mettmann Repaircafés in Allzeithochs

Zu festgelegten Terminen kommen versierte Hobbyhandwerker zusammen, um defekte Geräte instand zu setzen. Tut es der Rasierapparat nämlich nicht mehr oder pustet der Föhn nicht die gewünschte Wärme in die Lockenpracht, muss nicht gleich in den Elektromarkt gerannt werden, um Ersatz zu kaufen. An jedem ersten Donnerstag des Monats öffnet beispielsweise das Reparaturcafé im Johanneshaus an der Düsseldorfer Straße von 14 bis 16 Uhr seine Türen.