Rentner in Tele„C“om-Falle „Ich habe bezahlt, weil ich kein Gerichtsverfahren wollte“

Einmal hat der 82-jährige Mettmanner nicht aufgepasst – das kostete ihn schmerzliche 485 Euro. Dreh- und Angelpunkt ist ein Unternehmen namens „1N Telecom GmbH“ – also mit „C“ in der Mitte geschrieben, nicht mit „K“. Der Mann ärgert sich über sich selbst, dass ihm das zu spät aufgefallen ist. Er bittet darum, seinen Nachnamen abzukürzen: Wir nennen ihn Werner M.-H., im Weiteren „Werner“. Er möchte verhindern, dass es weiteren Menschen so ergeht wie ihm. Deshalb erzählt er hier seine Geschichte.