Unfall in Mettmann Rennradfahrerin durch Sturz schwer verletzt

Noch ist die Unfallursache nicht gänzlich geklärt: Am Montagabend, 15. Mai, wurde eine 40-jährige Mettmannerin auf ihrem Rennrad bei einem Sturz schwer verletzt. Sie befuhr gegen 18 Uhr, nach eigenen Angaben, den Kreisverkehr an der Kantstraße. Als sie in Richtung Ratinger Straße den Kreisverkehr verlassen wollte, hatte sie die Absicht, den Gehweg zu nutzen, um einem Fahrzeug Platz zu machen. Hierbei soll sie ohne Fremdeinwirkung mit der Gehwegkante kollidiert sein, so dass sie die Kontrolle verlor und sich bei dem Sturz schwer verletzte.