Rechtsradikale in Mettmann Reichsbürger kniffen vor Polizei und Gegenprotest

Für Demokratiefeinde, Reichsbürger und Rechtsradikale ist in Mettmann kein Platz. Das haben Vertreter der Stadtgesellschaft am Samstag mit einem Spaziergang deutlich gemacht. Vorausgegangen war in internen Chatgruppen der sogenannten Reichsbürger eine Einladung zu einer „Informationsveranstaltung“. „Dieser Termin wird am gleichen Ort stattfinden, von dem wir neulich vertrieben wurden“, hieß es dort dazu.