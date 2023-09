Gemeinsamer Gesang in Mettmann Kinderchöre St. Lambertus freuen sich über neue Mitsingende

Die Proben finden donnerstags in fünf Altersstufen, nämlich von drei bis 23 Jahre ab 14.30 Uhr im Kaplan-Flintrop-Haus an der Lutterbecker Str. 30 und montags, dann sind die Vorschulkinder und Grundschulalter an der Reihe, in der Zeit von 16.15 bis 17.15 Uhr im ökumenischen Zentrum Heilige Familie am Gartenkampsweg 4 statt. Sangesfreudige sind eingeladen, mitzumachen, nähere Infos beim Chorleiter, Regionalkantor Matthias Röttger per E-Mail an Matthias.roettger@erzbistum-koeln.de oder via www.kirchenmusik-lambertus.de sowie telefonisch unter unter 02104-74671.