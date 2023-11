Verkehr in Mettmann Regiobahn S28 bis Freitag verkürzt

Die Regiobahn leidet weiterhin unter nicht fahrtüchtigen Zügen. Deshalb kommt es entgegen den ursprünglichen Planungen auch in dieser Woche zu Einschränkungen im Bahnbetrieb. Voraussichtlich bis Freitag, 17. November, 21.30 Uhr ist an der Haltestelle Mettmann Stadtwald vorzeitig Endstation. Hier drehen die Züge der S28 außerplanmäßig und fahren wieder zurück nach Kaarst. Auf dem Streckenabschnitt bis zum Wuppertaler Hauptbahnhof rollen Omnibusse in einem Schienenersatzverkehr, teilt das Bahnunternehmen auf seiner Webseite mit. Dies gelte für beide Fahrtrichtungen. Die Haltestellen orientieren sich an der Linienführung der S28. Als Alternativen empfiehlt die Regiobahn zudem zwischen Mettmann Stadtwald und Wuppertal Hauptbahnhof die Linie SB 68. Außerdem könnten Reisende und Pendler zwischen Mettmann Stadtwald und Wuppertal-Vohwinkel die Buslinie 745 und ab Vohwinkel die Züge der Bahnlinien S 8, S 9, RB 48, RE 4, RE 13 nutzen. Zudem bestehe ab Vohwinkel die Gelegenheit, mit der Schwebebahn bis zum Wuppertaler Hauptbahnhof zu fahren. Die aktuellen Einschränkungen im Bahnbetrieb treffen die Kunden der S28 seit dem 5. November.

