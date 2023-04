Alter in Mettmann Regiobahn bietet Senioren ein Sicherheits-Training an

Manche ältere Menschen sind nicht mehr uneingeschränkt beweglich, teilweise etwas unsicher oder können nicht mehr ohne Gehhilfe laufen. Diese Personen haben besondere Anforderungen, sobald sie in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind. Wie komme ich am besten mit meinem Rollator oder dem Rollstuhl in den Zug? Welche Hilfestellungen bietet die Regiobahn? Um solche Fragen zu klären und um das Verhalten an der Haltestelle oder im Zug zu üben, bietet die Regiobahn am Freitag, 28. April, ein Seniorentraining an. Die Teilnahme ist kostenlos.