Kirche in Mettmann „Es ist Zeit, dass sich etwas ändert

Als das „Vater unser“ gesprochen wird, fassen sich die fünf Christen aus Mettmann an den Händen. Viele der 600 Menschen auf der Kölner Domplatte machen es so. „Es war der Moment, der mir gezeigt hat, was Kirche ist. Und dass nicht alles so ist, wie es Rom und Köln sagen, sondern dass es auch anders geht“, sagt Jan-Nicklas Niebisch.