Liebe im Kreis Mettmann Sichtbares Bekenntnis zur Vielfalt

„Auch wenn dies nach unserem Grundgesetz selbstverständlich ist, so hat die katholische Kirche diese Erkenntnis bis heute noch nicht vollzogen. Vielmehr hält sie an diskriminierenden Regelungen fest“, meint er weiter. Das möchte die AG Regenbogenkirche mit bereits sehr konkreten Maßnahmen ändern. Dazu zählt die Veröffentlichung einer Stellungnahme auf der Internetseite der Kirchengemeinden Mettmann und Wülfrath mit folgendem Wortlaut: „In unserer Gemeinde ist jede und jeder herzlich willkommen, egal woher er/sie kommt, was er/sie fühlt und wie und wen er/sie liebt. Jede/r wird in dieser Haltung wertgeschätzt und angenommen. Gottes Liebe macht vor Niemandem Halt.“ Auch die Infoveranstaltungen zum Thema LGBTQ*IA, die die AG Regenbogenkirche konzeptionell vorbereitet und inhaltlich gestaltet und im März in St. Maximin und im Johanneshaus durchführt, gehören zum Ziel der AG. Ein Segnungsgottesdienst für alle sich liebenden Paare wird ebenfalls im März in St. Thomas Morus in Mettmann stattfinden. Weiter ist es Ziel der derzeit sieben AG-Mitglieder, die Möglichkeit der Taufe, Predigt und Beerdigung durch Laien, besonders durch Frauen, zu schaffen.