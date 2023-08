Mettmanns Partnerstadt in Polen Mettmann verstärkt Kontakte zu Partnerstadt Znin

METTMANN Die ehemals offiziellen Partnerschaftsbeziehungen zwischen Mettmann und der polnischen Stadt Znin sind fast eingeschlafen. Trotzdem gibt es einige Familien, die auf privater Basis gute Kontakte miteinander pflegen. So beispielsweise die Mettmanner Familie Kämmerling. Es war im Jahr 1990, als erstmals eine Gruppe von Schülern aus Znin einige Tage in Mettmann weilte und Witold Piechocci als Mitglied dieser Gruppe bei den Kämmerlings übernachtete. Witold Piechocci war damals 17 Jahre alt und die Familie Kämmerling hatte einen gleichaltrigen Sohn. „Aus diesem ersten Besuch im Jahr 1990 ist eine echte Freundschaft entstanden, die bis heute anhält“, berichtet Familienvater Walter Kämmerling. „Wir haben Witold Piechocci, der noch in diesem Jahr seinen 50. Geburtstag feiert und drei Söhne im Alter von 17, 21 und 25 Jahre hat, mehrfach in Polen besucht und er war auch des Öfteren hier in Mettmann oder in Staufen/Baden, wo wir zwischenzeitlich einige Jahre wohnten“, fügte Walter Kämmerling hinzu.