Reaktion in Mettmann Ärger um Facebook-Gruppe: Kippenberg sorgt für Diskussion

Er versteht sich als „Markenbotschafter“ für seine Stadt und warnt davor, Mettmann in der Öffentlichkeit schlecht zu reden: Fabian Kippenberg, CDU-Fraktionsvorsitzender in Mettmann. Im RP-Gespräch (9. Januar) kritisierte er die Facebook-Gruppe „Du weißt, dass Du aus Mettmann kommst“ als Schlechtsprecher, die „an den Rändern unserer Gesellschaft fischen“. „Mit Verwunderung“ habe sie das Gespräch gelesen, sagt dazu Patricia Wellmann, zusammen mit Ulli Wissing Administratorin besagter Gruppe. „Wir sind in dieser Stadt geboren, aufgewachsen und verbringen unser Leben hier“, führt sie aus, „die Stadt liegt uns am Herzen, wir identifizieren uns voll mit ihr“. Das aber schließe eine debattierfreudige und kritische Haltung nicht aus, „bei uns melden sich keine Querulanten zu Wort, das sind Bürger, die ihre Meinung formulieren“.