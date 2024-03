Politik in Mettmann Rat einstimmig für Zusatzklasse am HHG

Am Ende stellte sich eine große Mehrheit der im Rat vertretenen Fraktionen demonstrativ auf die Seite des Heinrich-Heine-Gymnasiums (HHG). Eine Grünen-Ratsfrau stimmte dagegen, es gab drei Enthaltungen. Einmalig soll dem Gymnasium zum Start des Schuljahres 2024/25 erlaubt werden, eine Mehrklasse in der fünften Jahrgangsstufe zu bilden. Dem Antrag, dass sich die Stadt dafür einsetzen möge, stimmte der Rat zu. Da die Ratssitzung bei Redaktionsschluss noch lief, finden Sie einen ausführlichen Bericht samt Kommentar so rasch wie möglich online und am Donnerstag in unserer gedruckten Ausgabe.