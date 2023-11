Tiere in Mettmann Alles für die Hühner

Ein bisschen abgelegen ist es schon, das Gut Herbertshaus am Gruitener Weg. Zwar in der Nähe von Verkehrsübungsplatz und Südring, aber fernab der geschlossenen Bebauung. An der Hausnummer 204 hängen Schilder, die den Weg hintenrum zur Scheune weisen. Als man im leichten Nieselregen näher kommt, hört man schon das Gackern der Hühner und das Krähen der Hähne.