Tierisch in Mettmann Wer kräht sich hier zum Sieg?

Ausrichtungsort der Ausstellung ist die Scheune am Gruitner Weg 204 in Mettmann. Geöffnet ist die Geflügelschau am Samstag, 18. November, von 14 bis 19 Uhr. Die offizielle Eröffnung unter der Teilnahme der stellvertretenden Bürgermeisterin der Stadt Mettmann, Ute Stöcker, erfolgt am Samstag jedoch erst um 16 Uhr. Am zweiten Tag, Sonntag, können Besucher in der Zeit von 11 bis 16 Uhr Hahn und Co. in ihrer vollen Pracht bestaunen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.