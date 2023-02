Radarkontrolle in Mettmann Raser wird mit 140 Stundenkilometern bei Tempo 70 geblitzt

Bei Geschwindigkeitsmessungen auf dem Südring in Mettmann konnte die Polizei am Donnerstag, 1. Februar, einen eindeutigen Tagessieger ausmachen: Sie blitzte einen Audi-Fahrer, der mit 146 km/h mehr als doppelt so schnell wie die erlaubten 70 km/h unterwegs war. Gegen 12 Uhr raste der Mann durch die Kontrollstelle in Fahrtrichtung Wuppertal.