Mettmann : „Mettmann räumt auf“ – mit Erfolg

Zwei Müllsäcke kamen am Ende zusammen. Gefüllt waren sie hauptsächlich mit Zigarettenstummeln und Verpackungsmüll von McDonalds. Foto: Ilona Bungert Delit/Ilona Bungert-Delit

Mettmann Die Beteiligten der Reinemach-Aktion sammelten nicht nur Müll, sondern auch viel Lob für ihren Einsatz.

(arue) Anfang Oktober ist die diesjährige Aktion „Mettmann räumt auf!“ gestartet. Bereits zum 10. Mal erfolgt das Großreinemachen im Herbst nicht an einem einzigen Tag, sondern über mehrere Wochen von Oktober bis Ende November. Somit können die entsprechenden Aktivitäten zur Reinigung und Verschönerung unabhängig von einem feststehenden Termin an unterschiedlichen Tagen und Wochenenden durchgeführt werden. Darüber hinaus werden erneut rund 20.000 Blumen, Narzissen und Krokusse als frühzeitiges „Bienenfutter“ gepflanzt und so weitere Frühjahrs-Farbtupfer im gesamten Stadtgebiet gesetzt.