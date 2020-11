Polizei sucht Zeugen : Mann überfällt Tankstelle in Velbert - Angestellte bedroht

Mann überfällt Tankstelle in Velbert - Angestellte bedroht

Mettmann Mit einem Messer ist am Mittwochabend eine Tankstellen-Angestellte bei einem Überfall bedroht worden. Der männliche Täter flüchtete anschließend mit dem erbeuteten Bargeld.

Eine Tankstelle an der Heidestraße in Velbert wurde am Mittwochabend überfallen. Die 38-jährige Angestellte, die die Tankstelle zu der Zeit betreute, rief die Polizei gegen gegen 20 Uhr zu Hilfe. Kurz vor Ladenschluss hatte demnach ein Mann den Verkaufsraum betreten und forderte die Angestellte mehrfach unter Vorhalt eines Messers auf, die Kasse zu öffnen.