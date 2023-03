Politik in Mettmann Radverkehrskonzept erbost Bürger

Kritik am Radverkehrskonzept und seiner Umsetzung, eine gemischte Einschätzung zum Versuch, abends das Radeln in der Fußgängerzone zu erlauben und jede Menge Hinweise auf Energieverschwendung in öffentlichen Gebäuden der Stadt Mettmann – dies waren unter anderem die Themen beim Bürgerstammtisch der Wählergemeinschaft Mettmann am Montagabend in der Kalibar.