Sicherer Schulweg in Mettmann Ewiges Gezänk ums Elterntaxi

Seine Kinder zu lieben, ist ein feiner Zug. Sich deshalb in sogenannte Helikoptereltern zu verwandeln, ist nicht notwendig. Dauerstreitthema sind in diesem Kontext Elterntaxis. Gerade, wenn es witterungsbedingt nicht gerade strahlend ist, neigen übervorsichtige Eltern dazu, ihren Nachwuchs am liebsten direkt bis ins Klassenzimmer zu chauffieren. Das sorgt regelmäßig für unübersichtliche und gefährliche Situationen. Übrigens nicht nur für das eigene Kind. Auch für alle anderen, die den Weg zwischen an- und abfahrenden, wild parkenden Autos suchen. Schulleiter appellieren immer wieder an Eltern, ihre Kinder selbstständig zur Schule laufen zu lassen. An der Katholischen Grundschule beispielsweise hängt ein entsprechendes Banner am Eingangstor. Und es haben sich Initiativen gebildet, den eigenen, gesunden Schulweg propagieren, so wie den SpoSpiTo-Bewegungspass.