Kirche in Mettmann Prozession an Fronleichnam

Viele Dutzend Katholiken bekannten sich an Fronleichnam zu ihrem Glauben und am Festgottesdienst in St. Lambertus teilt. Anschließend folgten sie in einer Prozession dem Kreuz.

09.06.2023, 14:48 Uhr

Fronleichnam: Prozession Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Mit einer Prozession von der Pfarrkirche St. Lambertus zum Haus Elisabeth haben katholische Christinnen und Christen den Fronleichnamstag gefeiert. Zuvor hatte es ab 10 Uhr eine Festmesse auf dem Markt gegeben. Sowohl die Kommunionkinder als auch alle anderen Mädchen und Jungen waren zum Wortgottesdienst in der St. Lambertus-Kirche eingeladen. Musikalisch wurde die Messe gestaltet von der Jungen Kantorei, dem Jugend- und Erwachsenenchor und dem Stadtorchester Mettmann. Nach Festgottesdienst und Prozession lud die Kolpingsfamilie zum Familienfest. Es wurde gegrillt und es gab Kaffee und Kuchen. Foto: teph

(dne)