Politik in Mettmann Brandbrief des Mettmanner Rats an die Bundesregierung

Der Brief aus Mettmann hat eine Vorgeschichte. Am 28. Juni hatte Bürgermeisterin Sandra Pietschmann die Berliner Politiker eingeladen, um sie gemeinsam mit Ratsvertretern über die finanzielle Notlage in Mettmann zu informieren. Unter anderem verwiesen Politik und Verwaltung auf eine Feststellung des Beratungsunternehmens Imaka, das Vorschläge zur Haushaltskonsolidierung in der Kreisstadt erarbeitet hat. In dem Ergebnis dieser Arbeit steht: „Selbst wenn Sie alle freiwilligen Ausgaben ab sofort streichen würden, würde es nicht für einen ausgeglichenen Haushalt reichen. Es bedarf einer strukturellen Reform der Gemeindefinanzierung.“