Diamantenes Jubiläum in Mettmann „Kirche muss sich ständig erneuern“

Pfarrer Kreuzberg, gebürtig in Alfter bei Bonn, studierte nach seinem Abitur in Bonn, München und Köln Theologie und verbrachte den größten Teil seines priesterlichen Wirkens in Ratingen. In seiner zehnjährigen Kaplanzeit war er dort in der Pfarrei St. Peter und Paul tätig und wurde anschließend von dort zum Pfarrer berufen. Das ist nicht unbedingt der normale Weg. Meistens verbringen die jungen Priester ihre Kaplanzeit in zwei unterschiedlichen Pfarreien im Bistum und werden dann wiederum in einer anderen Stadt/Gemeinde zum Pfarrer ernannt. Neben St. Peter und Paul war er später im Dekanat Ratingen von 1973 bis 2004 als Pfarrer in St. Bartholomäus, Hösel und zugleich von 1993 bis 2004 in St. Christopherus in Ratingen-Breitscheid tätig. Von 1988 bis 2004 war er Dechant des Dekanates Ratingen. Zum Advent 2001 erfolgte seine Ernennung durch den damaligen Papst Johannes-Paul Il. zum Monsignore (Kaplan seiner Heiligkeit).