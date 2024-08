Wohneigentum in Mettmann Preisstabilität am Markt für gebrauchte Immobilien

Nach knapp Jahren mit teils rückläufigen Immobilienpreisen scheint sich der <Immobilienmarkt in Mettmann stabilisiert zu haben. Diesen Eindruck vermittel die Landesbausparkasse, LBS, in einer Mitteilung. Gebrauchte Eigenheime in Mettmann seien seit einem Jahr nahezu preisstabil, heißt es darin. Für neue Reihenhäuser seien die Preise auf kreisweiter Basis jedoch um vier Prozent rückläufig.