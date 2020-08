Betrugsversuche erkennen und richtig reagieren : Keine Abzocke per Enkeltrick

Mettmann Die Spielarten des Betrugs am Telefon rund um den so genannten Enkeltrick sind immer wieder anders. Deshalb informiert die Polizei regelmäßig über neuste Varianten der Betrüger und gibt außerdem leicht umsetzbare Tipps zur Prävention.

Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus und erzählen, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Sie bieten an, das Hab und Gut der Senioren „sicher zu verwahren“. Dabei sind die Betrüger auf dem technisch neusten Stand, „es erscheint die 110 mit einer örtlichen Vorwahl auf dem Telefondisplay“, erzählt Michael Schindowski. Mit neuen Tricks nutzen die Betrüger die Corona-Ängste aus. „Sie rufen an und behaupten, im Krankenhaus zu sein und ein Medikament zu brauchen, das die Kasse nicht zahlen würde“, berichtet Schindowski. Am Telefon erscheinen die Betrüger sympathisch, „sie sind sehr redegewandt“, weiß auch Frank Lietzow aus eigener Erfahrung. „Meine Eltern sind über 80 Jahre alt und ich habe sie beide geimpft. Trotzdem sind sie fast reingefallen“: Sie wurden von einem angeblichen Enkel, der einen Unfall gehabt haben soll, angerufen. „Erst, als die Betrüger nach Schmuck fragten, ist meine Mutter hellhörig geworden und hat mich angerufen.“