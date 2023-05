Banken in Mettmann Postbankfiliale am Jubi schließt am 4. Juli für immer

Die Tage der Postbankfiliale an der Schwarzbachstraße nahe Jubiläumsplatz sind gezählt. Wie das Unternehmen auf Anfrage mitteilt, werde die Mettmanner Filiale am Dienstag, 4. Juli, letztmalig für Kunden öffnen und dann für immer schließen. Bereits in den vergangenen Tagen liefen zahlreiche Kunden vor die geschlossene Tür. Am Mittwoch, Freitag und am heutigen Samstag blieb und bleibt die Bank komplett geschlossen. Nur am Montag und am Donnerstag gab es reguläre Öffnungszeiten.