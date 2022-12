Dienstleistungen in Mettmann Die Postbank am Jubiläumsplatz will 2023 komplett schließen

Das unmittelbare Problem war gestern erst einmal gelöst: Nach zweieinhalb Tagen außerplanmäßiger, weil krankheitsbedingter Schließung öffnete die Postbank Filiale nebst DHL, also gelber, traditioneller Post, am Donnerstag an der Schwarzbachstraße wieder. Wie sehr das Postangebot im Zentrum von Mettmann unmittelbar vor Weihnachten vermisst wurde, war für alle deutlich sichtbar. Die Kunden warteten trotz Regen und nasskalter Witterung geduldig in einer Schlange, die bis auf den Bürgersteig hinaus reichte. Dabei waren die drei vergangenen Tage bloß ein Vorgeschmack auf das, was auf Mettmann zukommt. Denn die Postbank will ihre Filiale am Jubiläumsplatz 2023 dauerhaft schließen. Was dann mit Briefen, Paketen und nicht zugestellten Einschreiben werden wird, ist noch ungeklärt. Die Deutsche Post ist offenbar auf der Suche nach einem Shop-Partner im Umfeld des Jubiläumsplatzes.