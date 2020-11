Kino in Mettmann : Popcorn, Nachos und Gutscheine am Freitag

Popcorn, Nachos und Gutscheine am Freitag

Kino in Mettmann

Mettmann Vom November-Lockdown betroffen ist auch das Weltspiegel Kino. Geschäftsführer Thomas Rüttgers versucht auch diese Phase fürs Stammpublikum zu nutzen.

Immer freitags von 17 bis 19.30 Uhr bietet Weltspiegel-Chef Thomas Rüttgers jetzt unter den Auflagen der Pandemie einen Popcorn- und Nachos-Abverkauf an. „Wir hatten nicht mit der November-Pause gerechnet, entsprechend gut gefüllt sind unsere Vorratsräume.“ Anstelle nun also in einem der Säle Naschwerk zu knabbern, sind die Leckereien fürs heimische Puschenkino kaufbar. „Außerdem sollen unsere Stammkunden die Chance haben zu erfahren, wie es bei uns weitergeht“, hoffnungsvollerweise soll im Dezember das normale Leinwandleben wieder beginnen. Dann übrigens mit einer weiteren technischen Neuerung, denn ab Mitte November wird im Foyer ein Terminal errichtet. Hier können diejenigen, die ihre Kinokarte nicht online buchen wollen, im Vorfeld Karten oder auch Gutscheine erwerben.